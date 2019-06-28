Adalet Bakanlığı 2019 yılı içerisinde bakanlık bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edileceğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasının ardından vatandaşlar Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.