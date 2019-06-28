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  • 28.06.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 21:11

12 bin 713 personel alımı ne zaman? CTE katip, mübaşir başvuru şartları nelerdir?

tarafından yapılan duyuruya göre 12 bin 713 personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı 5 ayrı personel alım ilanı yayımladı. Şimdi vatandaşlar ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, CTE katip, mübaşir başvuru şartları belli oldu mu? İşte na ilişkin son detaylar...

Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı 2019 yılı içerisinde bakanlık bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edileceğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasının ardından vatandaşlar Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.

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