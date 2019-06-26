Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınavlar 12 Haziran'da başlamıştı. Öğretmen olabilmek hayali ile sözlü sınava katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. Sözlü sınavlar 30 Haziran'da sona eriyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB öğretmen ataması ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılı sözleşmeli öğretmen alımı için yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, 12-30 Haziran'da gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları 4 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınava itiraz süreci 08-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında işleyecek.

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 16 Temmuz'da sonuçlanacak.