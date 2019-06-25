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  • 25.06.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 12:49

açıklandı! 2019 sorgulama ekranı

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 14 - 20 Haziran'da başvurularını gerçekleştiren öğretmenler, tayin sonuçlarını merak ediyor. MEB'in personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanan sonuçları haberimizin içeriğinden sorgulayabilirsiniz. İşte 2019 sorgulama ekranı...

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14-20 Haziran 2019 tarihleri arasında başvurusu alınan, isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerinin sonuçları merak ediliyor. 23 il kapsamında gerçekleştirilen öğretmenlerin il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 MEB il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı...

2019 MEB ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI

Öğretmenlerin 2019 yılı il dışı atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Başvuru yapan öğretmenler, 23 il kapsamında gerçekleştirilen il içi yer değiştirme sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak öğrenebilecekler.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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