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  • 24.06.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 16:08

ne zaman açıklanacak? için takvim açıklandı mı?

heyecanla bekleniyor. Binlerce adayın merakla araştırdığı GSB mülakat sonuçları konusunda son durum nedir? İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen personel alımında sözlü sınavlar 17 Mayıs'ta tamamlanmıştı. Peki, ? için takvim açıklandı mı?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen personel alımı ile ilgili bekleyiş devam ediyor. 3 bin 243 personel alımı için sözlü sınav 6 - 17 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Adaylar, sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB mülakat sonuçları için takvim açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR GSB personel alımı süreç ve sınav takviminin netleşmesinin ardından adaylar şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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