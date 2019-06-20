Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi. Şimdi vatandaşlar merakla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk bin ASDEP personeli, bin işçi ve 2 bin 321 'i sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 4 bin 321 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.