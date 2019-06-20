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  • 20.06.2019 20:32
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 20:33

Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman? nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı yapacağını duyurdu. Şimdi vatandaşlar merakla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, nelerdir?

Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi. Şimdi vatandaşlar merakla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk bin ASDEP personeli, bin işçi ve 2 bin 321 'i sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 4 bin 321 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.

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