Bakan'ın açıklamasına göre, bu yıl içinde pek çok branşta 29 binden fazla sağlık çalışanı kamuda istihdam edilecek. Başkan Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği istihdam müjdesinin ardından gözler, söz konusu alımlar için belirlenecek başvuru şartları ve ön başvuru tarihlerine çevrildi. Bu hususlarda henüz net bir bilgi yok, konuya dair gelişmeler oldukça makalemizde yer vereceğiz. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin kamu personeli alımı başvuru şartları nedir?