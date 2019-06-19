Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı açıklamada, 2019 yılı sözleşmeli uzman erbaş alımıyla ilgili ek sınav yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuruyla birlikte tüm adaylar için sözleşmeli uzman erbaşlık şansı tanınmış olacak. Şimdi birçok kişi Jandarma uzman erbaş alımı ek sınav ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ek sınavına kimler katılacak? İşte ek sınava ilişkin detaylar...

TÜM ADAYLAR ÇAĞRILACAK

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

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