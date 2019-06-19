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  • 19.06.2019 20:19
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 20:19

Jandarma alımı ek sınav ne zaman? Başvuru şartları neler, kimler katılacak?

tarafından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli alımında ek sınav yapılacağı belirtildi. Komutanlık tarafından tüm adaylara ek sınav şansı tanınacak. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ek sınav ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş alımı ek sınavına kimler katılacak?

Jandarma uzman erbaş alımı için ek sınav yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı açıklamada, 2019 yılı sözleşmeli uzman erbaş alımıyla ilgili ek sınav yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuruyla birlikte tüm adaylar için sözleşmeli uzman erbaşlık şansı tanınmış olacak. Şimdi birçok kişi Jandarma uzman erbaş alımı ek sınav ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ek sınavına kimler katılacak? İşte ek sınava ilişkin detaylar...

TÜM ADAYLAR ÇAĞRILACAK

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

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