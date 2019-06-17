Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 21 personel alımı yapılacağı belirtildi. Bu nedenle şimdi vatandaşlar TÜBİTAK 21 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TÜBİTAK 21 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere mühendis ve Ar-Ge personeli alınacak.

Toplam 21 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 8 Temmuz olarak belirlendi.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1 kişilik lisans bölümü Mühendis personel alımı için; Lisans Bölümleri Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak gerekiyor.

20 kişilik önlisans bölümü Ar-Ge personeli (Teknisyen) personel alımı için; Ön Lisans Bölümleri Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Metalürji, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Makine Resim ve Konstrüksiyon veya Makine bölümlerinden birini bitirmiş olmak gerekiyor.