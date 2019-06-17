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  • 18.06.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 10:06

tarafından kamuya en az ilkokul mezunu kadrolu personel alımı başvuru şartları! 18 Haziran güncel kamu iş ilanları

personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR güncel iş ilanlarını haberimizde derledik. Kamuya en az ilkokul mezunu kadrolu personel alımı için yeni gelişmeler yaşandı. (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşlarına en az ilkokul mezunu kadrolu ve geçici personel alımı yapılacağını belirtti. İŞKUR'a başvuru yapanların şartlara uygun olması gerekiyor. Başvuru şartlarına uygun olmayanların başvuru yapması durumunda başvurusu geçersiz sayılacaktır. İŞKUR üzerinden kamu iş ilanlarına başvurular alt kısımda yer alan başvuru adresleri üzerinden alınmaktadır. İşte 17 Haziran güncel kamu iş ilanları ve detaylar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşlarına en az ilkokul mezunu kadrolu ve geçici personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR kamu iş ilanlarında ise başvuru yapacakların en az 18 yaşında olması talep ediliyor. Başvurular İŞKUR'a ait web adresi üzerinden yapılacaktır. Genel şartlar tüm ilanlar için aynı olup, kadro özel başvuru şartları ise kadro ve kurumlara göre farklılık göstermektedir. Peki kamu iş ilanları başvuru şartları nelerdir? Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

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