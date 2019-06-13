İŞKUR üzerinden 8 binden fazla beden işçisi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR beden işçisi başvuru sayfası. Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden verilen ilanlar doğrultusunda 8 binden fazla beden işçisi alımı yapılacağı açıklandı. Beden işçisi alımları hakkında gerekli bilgi ve detay haberimizde. Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden beden işçisi kadrosuna alım yapan kurumları bulabilmek için aşağıda verilen İŞKUR bağlantısına giderek hangi özel firmaların beden işçisi alımı yaptığını takip edebilirsiniz. Özel şirket isimlerini görebilmek için Türkiye iş kurumuna üye girişi sağlamanız gerekecektir.