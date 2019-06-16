Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 17.06.2019 02:22
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 02:23

yapılacak? neler?

Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sayfasından yayımlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 400 personel alımı yapılacak. "SGK 400 kamu personeli alımı ne zaman yapılacak?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte personel alımına ilişkin detaylar...

SGK personel alımı başvurusu için son gün!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı açıklamada KPSS şartlı olarak personeli alımı yapılacağı duyurdu. Şimdi birçok kişi bu nedenle "Sosyal Güvenlik Kurumu 400 kamu personeli alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, SGK 400 kamu personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte SGK personel alımına ilişkin bilinmesi gerekenler...

SGK 400 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu personeli alımı için başvurular, 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriSGK 400 personel alımı ne zaman yapılacak? SGK başvuru şartları neler?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri