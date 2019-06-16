Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı açıklamada KPSS şartlı olarak personeli alımı yapılacağı duyurdu. Şimdi birçok kişi bu nedenle "Sosyal Güvenlik Kurumu 400 kamu personeli alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, SGK 400 kamu personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte SGK personel alımına ilişkin bilinmesi gerekenler...

SGK 400 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu personeli alımı için başvurular, 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.