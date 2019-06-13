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  • 13.06.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 17:56

? 2019 ? İşte MSÜ askeri öğrenci alım süreci

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7 Nisan'da gerçekleştirilen sınavın ardından 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Harp Okulu, Asb.MYO Okulu'na tercih işlemleri yapıldı. 'nin yayınladığı takvime göre, tercih sonuçları 13 Haziran'da açıklanacak. Peki, ? ? Askeri öğrenci alım süreci nasıl olacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Binlerce askeri öğrenci adayı MSÜ tercih sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından 7 Nisan'da gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, 29 Nisan - 17 Mayıs'ta tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merakla beklenirken, Milli Savunma Üniversitesi yayınladığı duyuruyla, sonuç takvimini duyurdu. Peki, MSÜ açıklandı mı? 2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayınlanana takvimde, sonuçların 13 Haziran 2019 tarihinde açıklanacağı bilgisine yer verilmişti. Sonuçların bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019 MSÜ tercih sonuçları, www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

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