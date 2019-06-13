MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Binlerce askeri öğrenci adayı MSÜ tercih sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından 7 Nisan'da gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, 29 Nisan - 17 Mayıs'ta tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merakla beklenirken, Milli Savunma Üniversitesi yayınladığı duyuruyla, sonuç takvimini duyurdu. Peki, MSÜ açıklandı mı? 2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayınlanana takvimde, sonuçların 13 Haziran 2019 tarihinde açıklanacağı bilgisine yer verilmişti. Sonuçların bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019 MSÜ tercih sonuçları, www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.