Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen 3 bin 243 personel alımı mülakat sonuçları için adaylar gözlerini gelecek açıklamaya çevirdi. GSB personel alımında sözlü sınavlar 06 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GSB SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mülakata katılan adaylar şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.