Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 13.06.2019 22:26
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 22:26

mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 243 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımı mülakat sonuçlar adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Adaylar merakla " mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ndaki son duruma ilişkin detaylar...

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen 3 bin 243 personel alımı mülakat sonuçları için adaylar gözlerini gelecek açıklamaya çevirdi. GSB personel alımında sözlü sınavlar 06 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GSB SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mülakata katılan adaylar şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 243 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri