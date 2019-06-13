MSÜ tercih sonuçları şimdi binlerce aday tarafından merak konusu oldu. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi tercih sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. "2019 MSÜ tercih sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?" sorusu bu nedenle internette merakla sorgulatılıyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının 13 Haziran 2019 Perşembe günü açıklanacağı belirtilmişti. Ancak MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir açıklama yapılmadı.