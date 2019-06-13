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  • 13.06.2019 23:53
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 00:08

2019 nereden ve ne zaman açıklanacak? msb.gov.tr MSÜ tercihleri açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının ardından adaylar tercihler işlemlerini tamamlamıştı. Adaylar gözlerini şimdi na çevirdi. Binlerce aday şimdi merakla tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte MSÜ tercih sonuçlarına dair detaylar...

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor

MSÜ tercih sonuçları şimdi binlerce aday tarafından merak konusu oldu. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi tercih sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. "2019 MSÜ tercih sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?" sorusu bu nedenle internette merakla sorgulatılıyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının 13 Haziran 2019 Perşembe günü açıklanacağı belirtilmişti. Ancak MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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