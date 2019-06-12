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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 00:01

sorgulama işlemi nereden, nasıl yapılır? MSÜ sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. TSK'da görev almak isteyen binlerce genç şimdi nı bekliyor. " işlemi nasıl yapılır?" sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, MSÜ sonuçları nereden öğrenilir? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı!

Mayıs ayında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar gözlerini şimdi MSÜ tercih sonuçlarına çevirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer almak isteyen adaylar şimdi merakla tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? Adaylar sonuçlar için gelecek açıklamayı merakla bekliyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı MSÜ tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2019 MSÜ tercihlerinin sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

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