Bekçi alımları hakkındaki detaylar birçok vatandaş tarafından merak konusu. Özellikler bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 bin bekçi alınacağını açıklamasının ardından gözler yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, 8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı tarihleri ve başvuru şartları belli oldu mu?
8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
8 bin bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bekçi alım sürecine dair detaylar belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.
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