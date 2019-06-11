Bekçi alımları hakkındaki detaylar birçok vatandaş tarafından merak konusu. Özellikler bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 bin bekçi alınacağını açıklamasının ardından gözler yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, 8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı tarihleri ve başvuru şartları belli oldu mu?

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

8 bin bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bekçi alım sürecine dair detaylar belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.