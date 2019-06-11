Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 12.06.2019 02:18
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 02:19

ne zaman yapılacak? ve başvuru şartları belli oldu mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süre önce yapılacağını açıklamıştı. Şimdi bekçi alımı başvurularını takip eden vatandaşlar " yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, , başvuru şartları neler? İşte bekçi alımı başvurularına dair son detaylar...

Bekçi alımları hakkındaki detaylar birçok vatandaş tarafından merak konusu. Özellikler bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 bin bekçi alınacağını açıklamasının ardından gözler yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, 8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı tarihleri ve başvuru şartları belli oldu mu?

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

8 bin bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bekçi alım sürecine dair detaylar belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı tarihleri ve başvuru şartları belli oldu mu?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri