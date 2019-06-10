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  • 10.06.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 17:02

e-Devlet giriş: personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? KOBİ uzman yardımcısı şartları neler?

'e KOBİ uzman yardımcısı alımı için 29 Mayıs'ta başlayan başvuru işlemleri devam ediyor. 57 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapılacağının duyurulmasının ardından başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar için başvuru detaylarını haberimizde derledik. Peki, e-Devlet giriş ile başvuru nasıl yapılır? alımı başvuru şartları neler? Başvuru son gün ne zaman?

KOSGEB personel alımı başvuru ne zaman bitiyor?

KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı alımı için başvuru süreci devam ediyor. 29 Mayıs'ta başlayan başvurularda son viraja girildi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 57 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapılacak. Peki, e-Devlet giriş ile KOSGEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı alımı başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

29 Mayıs'ta başlayan başvuru işlemleri 13 Haziran'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sayfasına yönlendirileceksiniz.

BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Başvuru şartları ve sözlü sınav şartları ile ilgili detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin...

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