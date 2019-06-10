KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı alımı için başvuru süreci devam ediyor. 29 Mayıs'ta başlayan başvurularda son viraja girildi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 57 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapılacak. Peki, e-Devlet giriş ile KOSGEB personel alımı başvuru nasıl yapılır? KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı alımı başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

29 Mayıs'ta başlayan başvuru işlemleri 13 Haziran'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sayfasına yönlendirileceksiniz.

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