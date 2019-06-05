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  • 05.06.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:51

1 milyon yapacak! 2500 TL maaşla iş ilanı , ne zaman açılacak?

, 1 milyon 252 bin yaparak 1 milyon 252 bin genci istihdam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu alımlar 'Sosyal Yardımlaşma Programı' doğrultusunda yapılacak ve gençler haftanın 3 günü bulundukları şehirde yaşlı bakımı, eğitmenlik, koçluk, sosyal hizmetler gibi işlerde çalışarak yaz tatilinde 2500 TL kazanma şansı elde edecek. Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak. İŞKUR 1 milyon personel alımı yapacak! 2500 TL maaşla iş ilanı , ne zaman açılacak?

İŞKUR 1 milyon personel alımı yapacak! 2500 TL maaşla iş ilanı başvuru şartları nedir, ne zaman açılacak? İŞKUR 'Sosyal Yardımlaşma Programı' kapsamında 1 milyon 252 bin personel alımı yaparak, yaz tatili boyunca 2500 TL kazanmalarının yolunu açacak. Üç ay sosyal program doğrultusunda çalışan gençler 2 bin 500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak. Gençler bulundukları şehirde yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk gibi işlerde çalışacak. Bununla da kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda da 50 bin gence kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanacak. Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.

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