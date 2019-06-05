İŞKUR 1 milyon personel alımı yapacak! 2500 TL maaşla iş ilanı başvuru şartları nedir, ne zaman açılacak? İŞKUR 'Sosyal Yardımlaşma Programı' kapsamında 1 milyon 252 bin personel alımı yaparak, yaz tatili boyunca 2500 TL kazanmalarının yolunu açacak. Üç ay sosyal program doğrultusunda çalışan gençler 2 bin 500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak. Gençler bulundukları şehirde yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk gibi işlerde çalışacak. Bununla da kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda da 50 bin gence kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanacak. Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.