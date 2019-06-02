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ye günde 80 lira! 'un programlarına katılan anneler devlet desteği alıyor

İşbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara, günde 80 lira harçlık ve aylık 400 lira bakım parası veriliyor.



Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. 'İşte Anne Projesi' ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2 bin 80 lira (26 gün üzerinden) devlet desteği alıyor.

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