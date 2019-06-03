MSÜ tercih işlemleri 17 Mayıs'ta sona erdi. Kara Harp Okulunda yapılacak 2'nci seçim aşamalarına katılabilmek için tercih işlemlerini yapan adaylar heyecanla sonuçları araştırıyor. MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları'na tercih yapan adaylar sonuçlar için gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 yılı MSÜ tercihleri 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi sıra sonuçlarda. Ancak, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli değil. Bir önceki tercihler 24 Nisan - 11 Mayıs arasında alınmış sonuçlar ise 21 Haziran'da açıklanmıştı.

Buna göre, 2019 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.