İŞKUR'da 31 Mayıs 2019 tarih olarak personel, işçi ve memur alımı ile ilgili toplamda 55.177 açık iş ilanları bulunmakta olup bu açık bulunan iş ilanları kapsamında toplamda 120 binden fazla kişiye iş istihdam hedeflenmektedir. Özel sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından İŞKUR üzerinden ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Türkiye genelinde 663 adet Büro İşçisi, Büro Memur ve İdari İşler Personeli kadrolarına alım yapılacak. İlköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar açık olan kadrolara başvuru yapabilecek. İşte İŞKUR 600 büro memuru büro işçisi KPSS şartsız alım başvuru şartları! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılamakta olup, memur personel alımı başvurularında bulunmak isteyen adayların İŞKUR'un resmi sayfasından ön kayıt olmaları gerekmektedir.