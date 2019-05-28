İŞKUR üzerinde yayımlanan bu ilanlara başvuru yapacak olan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden online olarak veya alım yapılacak il veya ilçede bulunan İl Şube İşkur müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Bu arada 'Sosyal Yardımlaşma Programı' doğrultusunda yüz binlerce gencin istihdamını sağlayacak İŞKUR personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu, program kapsamında İstanbul'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin için genç yaz işleri için başvuruları yapacak. İlk kez sigortalı olan gençler 2500 TL kazanma imkanı bulacak. İşte 2019 İŞKUR'dan kamu kurumlarına yeni personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR güncel iş ilanları ekranı sayfamızda