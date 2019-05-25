İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2019 Haziran ayı işsizlik maaşı ile ilgili son dakika gelişmesi

İşsizlik maaşı ne zaman verilecek? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı için vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşsizlik maaşı ödemeleri ile ilgili İŞKUR'dan açıklama geldi. Peki, işsizlik maaşı bayramdan önce ödenir mi? İşsizlik maaşı ne zaman verilecek? İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

İşsizlik maaşı alan vatandaşların merak ettiği 'İşsizlik maaşı bayramdan önce ödenecek mi' sorusu yanıt buldu. İŞKUR, 5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. Buna göre, işsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.

Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR Nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartlara uygun olmak gerekir. Şartlara geçmeden önce işsizlik maaşı alabilmek için şartları taşısanız bile işten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapmanız gerektiğini belirtmekte fayda var. Başvurular İŞKUR büroları üzerinden yapıldığı gibi elektronik ortam üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

İşte şartlar...