Kamu kurumlarından her gün yeni iş ilanları yayınlanıyor! Binlerce memur, işçi ve askeri personel alımı yapılacak

KPSS'li KPSS şartsız olarak kamu kurumları yen iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Vatandaşlar ise bu ilanlara büyük ilgi gösteriyor. Bu bağlamda online olarak araştırmalar yapıyorlar.

KAMU İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kamu Kurumları tarafından yayımlanmış olan ilanlara başvuru yapacak adaylardan, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya engelli aylığı almıyor olmak gibi nitelikler aranıyor.

Ayrıca bazı kurumlar KPSS ile alım yapıyor olsa da bazı kurumlar KPSS şartı olmadan personel alımı yapmaktadırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumuna göre alım yapan kurumlar için adayların, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSp3 ve Lise mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.