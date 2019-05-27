Hakimler ve Savcılar Kurulu, 25 büro personeli alımı yapacak. Lisans-KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP4 puan türünden yapılacak olan personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı ilanda başvuru tarihi, başvuru şartları ve sınav ile ilgili tüm detaylar açıklandı. Peki, HSK memur alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? HSK memur alımı başvuru şartları neler? İşte 2019 HSK büro personeli alımı ile ilgili tüm detaylar...

HSK MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Toplam 25 kişinin istihdam dileceği HSK memur alımı için başvurular 10 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacak.

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan "2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu" temin edilerek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte aşağıda adresi belirtilen Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen veya buraya gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

HSK memur alımı sınavı, uygulama ve sözlü sınavı olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek ve KPSS (B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 125 aday arasına girenler uygulama sınavına (Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaklar.

Uygulama sınavı 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak.

Uygulama sınavında başarılı olanlar için 03-04-05 Temmuz 2019 tarihlerinde saat 09:00'dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.