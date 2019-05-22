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  • 22.05.2019 23:29
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 23:29

2019 ne zaman yapılacak? İşte PTT personel alım tarihi ve başvuru şartları...

İş arayışı bulunan vatandaşlar na dair yapılan son açıklamaları merak ediyor. Bu nedenle birçok kişi " yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, PTT personel alım tarihi açıklandı mı? İşte ...

PTT tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada personel ihtiyacına göre 2023 yılına kadar belirli dönem aralıklarında personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İş arayışı olan birçok kişi "PTT personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

PTT, 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda alım yapmaya devam edecek.​ PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında habe​rimizin içinde ekleyeceğiz.

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