PTT tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada personel ihtiyacına göre 2023 yılına kadar belirli dönem aralıklarında personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İş arayışı olan birçok kişi "PTT personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

PTT, 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda alım yapmaya devam edecek.​ PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında habe​rimizin içinde ekleyeceğiz.