Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) her yıl ihtiyaca göre çeşitli branşlarda alım yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte uzman erbaş alım sürecine ilişkin detaylar...

UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Şubat 2019 tarihinde başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) uzman erbaş alımı başvuruları 31 Mayıs 2019'da sona erecek.

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