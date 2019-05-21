ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Sınava katılan yaklaşık 259 bin aday sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2019 ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2019 ALES sonuçları ile ilgili merak edilenler...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

5 Mayıs'ta gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 30 Mayıs 2019 Perşembe günü açıklanacak.

ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları e şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarına ulaşabilecekler.