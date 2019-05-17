Devlet Personel Başkanlığı tarafından sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için ilanlar yayımlandı. Şimdi memur olmak isteyen vatandaşlar hangi kuruma, ne kadar personel alınacağını araştırıyor. Peki, memur alımı için son başvuru tarihi ne zaman? İşte memur alacak kurumlar...

MEMUR ALIMI YAPILACAK KURUMLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

İlan tarihi: 06 Mayıs 2019

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 44 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2019

İlan tarihi: 03 Mayıs 2019

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019

İlan tarihi: 29 Nisan 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 16 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019

İlan tarihi: 26 Nisan 2019

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1640 ASKERİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2019

İlan tarihi: 05 Şubat 2019

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ PERSONEL (2019 YILI)

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 17 Mayıs 2019

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 17 Mayıs 2019

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 17 Mayıs 2019

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 37 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 17 Mayıs 2019

ORDU ÜNİVERSİTESİ 4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 17 Mayıs 2019

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 17 Mayıs 2019

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 17 Mayıs 2019

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 16 Mayıs 2019

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019

İlan tarihi: 16 Mayıs 2019

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 84 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019

İlan tarihi: 16 Mayıs 2019

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 35 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019

İlan tarihi: 16 Mayıs 2019

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019

İlan tarihi: 16 Mayıs 2019

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019

İlan tarihi: 15 Mayıs 2019

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019

İlan tarihi: 15 Mayıs 2019

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019

İlan tarihi: 15 Mayıs 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019

İlan tarihi: 15 Mayıs 2019

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019

İlan tarihi: 15 Mayıs 2019

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 7 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK

Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019

İlan tarihi: 15 Mayıs 2019

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 16 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019

İlan tarihi: 14 Mayıs 2019

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 28 Mayıs 2019

İlan tarihi: 14 Mayıs 2019

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 28 Mayıs 2019

İlan tarihi: 13 Mayıs 2019

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019

İlan tarihi: 13 Mayıs 2019

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 29 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 25 Mayıs 2019

İlan tarihi: 13 Mayıs 2019

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 7 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019

İlan tarihi: 13 Mayıs 2019

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI

Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2019

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 32 AKADEMİK PERSONEL ALIMI

Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 16 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 16 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019

İlan tarihi: 09 Mayıs 2019

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1 İÇ DENETÇİ ALACAK

Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2019

İlan tarihi: 09 Mayıs 2019

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 100 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2019

İlan tarihi: 09 Mayıs 2019

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Son başvuru tarihi: (26 Mayıs 2019)

İlan tarihi: 08 Mayıs 2019

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

Son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2019