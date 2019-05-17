Devlet Personel Başkanlığı tarafından sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için ilanlar yayımlandı. Şimdi memur olmak isteyen vatandaşlar hangi kuruma, ne kadar personel alınacağını araştırıyor. Peki, memur alımı için son başvuru tarihi ne zaman? İşte memur alacak kurumlar...
MEMUR ALIMI YAPILACAK KURUMLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ
İlan tarihi: 06 Mayıs 2019
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 44 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2019
İlan tarihi: 03 Mayıs 2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019
İlan tarihi: 29 Nisan 2019
SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019
İlan tarihi: 10 Mayıs 2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 16 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019
İlan tarihi: 26 Nisan 2019
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1640 ASKERİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2019
İlan tarihi: 05 Şubat 2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ PERSONEL (2019 YILI)
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
İlan tarihi: 17 Mayıs 2019
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
İlan tarihi: 17 Mayıs 2019
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
İlan tarihi: 17 Mayıs 2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 37 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
İlan tarihi: 17 Mayıs 2019
ORDU ÜNİVERSİTESİ 4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
İlan tarihi: 17 Mayıs 2019
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
İlan tarihi: 17 Mayıs 2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
İlan tarihi: 17 Mayıs 2019
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
İlan tarihi: 16 Mayıs 2019
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019
İlan tarihi: 16 Mayıs 2019
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 84 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019
İlan tarihi: 16 Mayıs 2019
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 35 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019
İlan tarihi: 16 Mayıs 2019
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019
İlan tarihi: 16 Mayıs 2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019
İlan tarihi: 15 Mayıs 2019
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019
İlan tarihi: 15 Mayıs 2019
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019
İlan tarihi: 15 Mayıs 2019
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019
İlan tarihi: 15 Mayıs 2019
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019
İlan tarihi: 15 Mayıs 2019
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 7 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK
Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019
İlan tarihi: 15 Mayıs 2019
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 16 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019
İlan tarihi: 14 Mayıs 2019
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 28 Mayıs 2019
İlan tarihi: 14 Mayıs 2019
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 28 Mayıs 2019
İlan tarihi: 13 Mayıs 2019
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019
İlan tarihi: 13 Mayıs 2019
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 29 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 25 Mayıs 2019
İlan tarihi: 13 Mayıs 2019
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 7 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019
İlan tarihi: 13 Mayıs 2019
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI
Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2019
İlan tarihi: 10 Mayıs 2019
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019
İlan tarihi: 10 Mayıs 2019
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019
İlan tarihi: 10 Mayıs 2019
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019
İlan tarihi: 10 Mayıs 2019
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 32 AKADEMİK PERSONEL ALIMI
Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019
İlan tarihi: 10 Mayıs 2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 16 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019
İlan tarihi: 10 Mayıs 2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 16 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019
İlan tarihi: 10 Mayıs 2019
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019
İlan tarihi: 09 Mayıs 2019
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1 İÇ DENETÇİ ALACAK
Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2019
İlan tarihi: 09 Mayıs 2019
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 100 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2019
İlan tarihi: 09 Mayıs 2019
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
Son başvuru tarihi: (26 Mayıs 2019)
İlan tarihi: 08 Mayıs 2019
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ
Son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2019
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