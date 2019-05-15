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  • 15.05.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 19:18

2019 ne zaman? PTT KPSS şartsız başvuru şartları neler?

na ilişkin son detaylar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar şimdi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte alım sürecine ilişkin detaylar...

2019 yılı PTT personel alımlarına ilişkin ilanlar iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından bekleniyor. PTT'den yapılan son açıklamada 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Müjdeli haberi duyan vatandaşlar ise PTT 55 bin personel alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

PTT, 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda alım yapmaya devam edecek.​ PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

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