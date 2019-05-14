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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 01:30

ne zaman? Sözlü sınav yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yakın bir zamanda 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağı duyurulmuştu. Şimdi birçok kişi hakkında araştırma yapıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri belli oldu mu? İşte sürece dair bilinmesi gereken detaylar...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

20 bin na ilişkin müjde geçtiğimiz aylarda verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözlü sınav yerlerini ve KPSS taban puanlarını internet sitesi üzerinden erişime açtı. Peki, ne zaman? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin merak edilen son detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek. Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.

SÖZLÜ SINAV İÇİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

Bakanlığın internet sitesinden, farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan aday sayıları ve adaylara ait KPSS taban puanları açıklandı. Buna göre, gıda teknolojisi, 92 ile en yüksek taban puanına sahip alan oldu. Daha sonra, 91 taban puanıyla psikoloji, 87 puanla halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanları geldi. Taban puanlarına, MEB Personel Genel Müdürlüğünün "http://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

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