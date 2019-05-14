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  • 14.05.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 10:04

Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? 2019 Uzman erbaş başvuru nasıl yapılır?

Komutanlığı'na yapılacak uzman erbaş alımı için başvurular başladı. 'nda uzman erbaş olarak görev almak isteyen adaylar, başvuru şartlarını merak ederken yayınlanan kılavuza göre başvuur ve sınava dair tüm detaylar paylaşıldı. Peki, başvuru şartları neler? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı ilanına göre, başvuru işlemleri 13 Mayıs'ta başladı. İlanda başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerektiği bildirildi. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilecek? İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılacak uzman erbaş alımına dair merak edilen her şey...

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvuur işlemleri 13-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru yapacak adayların https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.

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Başvuru sonuçları ise 31 Mayıs 2019 tarihinde www.sg.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

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Başvuru şartları için diğer sayfaları ziyaret edin...

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