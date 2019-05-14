Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 14.05.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 10:46

: 2019 Mayıs ayı maaş bordroları yayınlandı! Maliye Bakanlığı Hizmeti

giriş ile maaş görünrüleme nasıl yapılır? Kamu personeli olarak çalışan vatandaşların 2019 Mayıs ayı maaş bordroları e-Devlet Kapısı'nın e-Bordro hizmeti üzerinden yayınlandı. Vatandaşlar, her ay bu sayfa üzerinden maaş bordrolarını görüntüleyebiliyorlar. Peki, Mayıs ayı maaş bordo sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ekranı ile 2019 Mayıs ayı maaş sorgulama...

2019 Mayıs maaş bordroları yayınlandı

e-Devlet Kapısı üzerinden e-Bordro sayfası ile maaş sorgulama hizmeti verilmektedir. Türkiye genelinde devlete bağlı kurumlarda çalışan vatandaşların Mayıs ayı maaş bordoları sistem üzerinden erişime açıldı. Kamuda personel olarak çalışan vatandaşlar e-Bordro ile Mayıs ayı maaşını sorgulayabilecek. Peki, e-Bordro giriş nasıl yapılır? 2019 Mayıs ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm bilgiler...

E-BORDRO MAAŞ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Maaş bordrolarınızı görüntüleyebilmek için e-Devlet şifrenizim olması gerekiyor. Şifrenizi temin ettikten sonra öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarakta 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

MAYIS AYI MAAŞ BORDOLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberlerie Bordro giriş: 2019 Mayıs ayı maaş bordroları yayınlandı! Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri