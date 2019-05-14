e-Devlet Kapısı üzerinden e-Bordro sayfası ile maaş sorgulama hizmeti verilmektedir. Türkiye genelinde devlete bağlı kurumlarda çalışan vatandaşların Mayıs ayı maaş bordoları sistem üzerinden erişime açıldı. Kamuda personel olarak çalışan vatandaşlar e-Bordro ile Mayıs ayı maaşını sorgulayabilecek. Peki, e-Bordro giriş nasıl yapılır? 2019 Mayıs ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm bilgiler...

E-BORDRO MAAŞ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Maaş bordrolarınızı görüntüleyebilmek için e-Devlet şifrenizim olması gerekiyor. Şifrenizi temin ettikten sonra öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarakta 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.