Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 21 Nisan'da gerçekleştirilen 81. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ve 57. Yenileme Eğtimi Sınavı'na katılan adaylar sonuçlarını görüntülemek istiyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Dönem dönem gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımlarının 81. dönem sınav sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 81. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın http://www.ozelguvenlik.pol.tr/ resmi internet adresi üzerinden açıklanan sonuçlara aşağıdaki bağlantıları kullanarak ulaşabilirsiniz. Adaylar ilgili bağlantılara tıkladıktan sonra T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecekler.

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2019 ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

81. ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME

Adaylar sınav soruları ve cevaplarına Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişebilecek. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak sınav soru ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE SINAVA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.