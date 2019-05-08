Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 08.05.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 18:08

2019 ne zaman yapılacak? Başvuru şartları belli oldu mu?

PTT personel alımına ilişkin son detaylar birçok kişi tarafından araştırılıyor. PTT tarafından yapılan son açıklamada, PTT'ye 2023 yılına kadar 55 bin personel alınacağı duyurulmuştu. Şimdi vatandaşlar "2019 ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

PTT KPSS şartsız personel alımı ne zaman?

PTT tarafından yapılan bir süre önce yapılan açıklamada 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağı belirtildi. PTT'den yapılan açıklamayı duyan vatandaşlar PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, 55 bin PTT KPSS'siz personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? İşte PTT personel alımına ilişkin detaylar...

55 BİN PTT KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2018 yılında yapılan 5 bin personel alımının ardından PTT'de çalışan kişi sayısı 45 bine ulaştı. PTT, 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda alım yapmaya devam edecek.​ PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında habe​rimizin içinde bulabilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri2019 PTT KPSS şartsız personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları belli oldu mu?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri