PTT tarafından yapılan bir süre önce yapılan açıklamada 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağı belirtildi. PTT'den yapılan açıklamayı duyan vatandaşlar PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, 55 bin PTT KPSS'siz personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? İşte PTT personel alımına ilişkin detaylar...

55 BİN PTT KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2018 yılında yapılan 5 bin personel alımının ardından PTT'de çalışan kişi sayısı 45 bine ulaştı. PTT, 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda alım yapmaya devam edecek.​ PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında habe​rimizin içinde bulabilirsiniz.