Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar uzman çavuş, astsubay ve subay alımları ile ilgili detayları araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel ihtiyacına göre çeşitli branşlarda alım yapıyor. Peki 2019 yılı uzman erbaş, astsubay ve subay maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir. Şartların zorlaştığı ve görev veya operasyonların fazla olduğu bir bölgede çalışan uzman erbaşın maaşı 5 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca uzman erbaş evliyse, çocuk sahibiyse, derecesi ve hizmet yılı fazlaysa daha yüksek maaş alabilir.

ASTSUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Astsubay rütbesine mensup rütbeli personellerin aldığı maaşlar ortalama 4 bin lira ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. Yine bu tutar kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 20 yıl görev yapmış kıdemli başçavuş rütbesine gelmiş bir astsubay 2018 yılı itibari ile 4.830 TL civarında maaş almaktadır.

SUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Subay sınıfının ilk rütbesi olan teğmenlerin yeni mezun olanların maaşları 4.000 TL civarında başlamaktadır. Subay rütbesindeki askeri personelin hangi yerde çalıştığı, hangi kadroya göre atandığı, tek ve sabit bir rakam olup olmadığı, evli ve çocuklu olma durumları belirleyici bir unsurdur. Sonuç olarak yeni mezun teğmen maaşı 6.200 TL'nin üzerine çıkabilmektedir. Subay sınıfında Üsteğmen 4 bin 300, yüzbaşı 4 bin 500, binbaşı 4 bin 700, yarbay 5 bin 600 ve albay 6 bin 400 TL civarında maaş almaktadır.