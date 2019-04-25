523 bin kişiye iş fırsatı Yılbaşından bu yana İstanbul’da özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısının 377 bine ulaştığını belirten Bakan Selçuk, ‘Yıl bitmeden 900 bin rakamını hedefliyoruz’ dedi

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'da, engelli, kadın, genç ve uzun süreli işsiz gibi toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde İstanbul'da İŞKUR aracılığıyla özel sektörde 377 bin vatandaşın işe yerleştirildiğini belirterek, "Sene sonuna geldiğimizde, 2.5 milyon istihdam sözünü işverenlerimizin tutacağına inanıyoruz. Sadece İstanbul'da verilen söz 900 bin civarındaydı. 2019 yılı bitmeden bu rakamı hedefliyoruz" dedi. Selçuk, her bir sigortalı için aylık bin 113 lira olan desteğin bilişimde 2 bin 712 lira olarak uygulandığını belirtti. 900 bin hedefi için İstanbul'da 523 bin yeni istihdam sağlanacak.



360 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Aktif İşgücü Piyasası Programları' kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimleri verdiklerini belirten Selçuk, "İstanbul'da 2009'dan bu yana kurs ve programlarımızdan toplam 359 bin 62 vatandaşımız yararlandı" dedi.