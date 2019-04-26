Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er alımı yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar başvurular hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı ne zaman yapılacak? İşte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru şartlarına dair merak edilen detaylar...

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Sözleşmeli er alımı ilanına başvuru yapabilmek için, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.