İŞKUR personel ilanları yayınlamaya devam ediyor. Binlerce işsiz vatandaş 2019 İŞKUR güncel iş ilanlarını her gün takip ediyor. İŞKUR iş ilanları bu kadar ilgi görürken bizde iş ilanlarını araştırıyoruz. İŞKUR üzerinden yapılan memur personel ve işçi alımlarında, tüm eğitim düzeylerinden ilanlar bulunmaktadır. Buna göre kamu grubu başta olmak üzere toplamda 20 bin açık ilan başvurusu belirlenmiştir. Çalışma şartları eğitim durumu ve yaşadığınız ile göre aşağıda bulunan bağlantıdan İŞKUR işçi alımı başvurularını takip edebilirsiniz.