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  • 23.04.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 12:19

liye Temmuz zammı var mı?

, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. 30 gün üzerinden yapılan hesaplama günlük olarak yapılır.

Asgari ücretliye büyük müjde!

Milyonlarca çalışan li maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari ücret her sene asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirleniyor. Asgari Ücret Yönetmeliği'nde yer alan maddeye göre asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılır.

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler

(01.01.2019 – 31.12.2019)

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelr Vergs Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + Dahil): 2.020,59 TL

Asgari Ücret: 2.558,00 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 396,49 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 51,16 TL

İşverene Toplam Maliyeti: 3.005,65 TL

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

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