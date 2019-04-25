ALES sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlamak amaçlı gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na sayılı günler kaldı. ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini yayınladı. Peki, ALES sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? ALES sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 ALES ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

ALES sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini çıktı alabilecekler.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN (ÖSYM AİS)

2019 ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 ALES sınavı 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES ÇIKMIŞ SORULAR

2018 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2017 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2016 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2015 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2014 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2013 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2012 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2011 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2010 ALES ÇIKMIŞ SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ALES TARİHLERİ

2019 ALES/2

Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019

Sınav tarihi: 22 Eylül 2019

Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019

2019 ALES/3

Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019

Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019

Sınav tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.