Özel Güvenlik Görevlisi 81. dönem sınavı 21 Nisan'da yapıldı. Son zamanların ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için sınavlara katılan adaylar sonuçları heyecanla beklerken bir yandan da sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soru ve cevapları araştırıyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ise geçtiğimiz gün sınav soru ve cevaplarını erişime açtı. Peki, 81. ÖGG sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2019 Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

81. ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar sınav soruları ve cevaplarına Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişebilecek. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak sınav soru ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

81. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adayların merakla araştırdığı sonuç tarihi belli oldu. Özel Güvenlik Görevlisi 81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

Aaylar sonuçlara Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE SINAVA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.