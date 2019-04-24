PTT personel alımı sürecine dair detaylar iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında yer alıyor. PTT personel alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte PTT personel alımı sürecine dair dikkat çeken detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair net bir açıklama bulunmuyor. Sürece dair detaylar açıklandıkça haberimizin içinde yer alacak.

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

- 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

- Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

- Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

- Sağlık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

- Emekli olmamak,

- Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

- Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

PTT HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

-Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

-Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

-Tekniker

-Mühendis

-PTT Uzman Yardımcısı

-Avukat

-Postacı

-Mimar

-PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

-Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

-Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

-PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi

-PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

-Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)