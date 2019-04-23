Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 23.04.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 15:17

ne zaman? 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

için geri sayım başladı. Askeri öğrenci aday belirleme sınavına katılan adaylar sonuçlar için bekleyişte. ÖSYM ise yayınladığı sınav takvimi ile birlikte sonuçların açıklanacağı zamanı duyurdu. Peki, ne zaman? 2019 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ açıklanma tarihi ne zaman?

? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 7 Nisan'da yapılmıştı. Sınava katılan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor.ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağı belirlendi. Peki, ne zaman? ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 7 Nisan'da gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçları 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerindne T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan adaylar 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler
MSÜ-SA 25 35 30 10
MSÜ-EA 35 35 10 20
MSÜ-SÖ 35 20 10 35
MSÜ-GN 33 33 17 17

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriMSÜ açıklanma tarihi ne zaman? 2019 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri