Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada yeni personel alımları yapılacağı belirtilmişti. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar 2019 KKK uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI EN SON NE ZAMAN YAPILDI?

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek üzere yapılan ön başvurular değerlendirildi ve başvuru sonuçları adaylarla paylaşıldı. Yeni uzman erbaş alımlarının henüz ne zaman yapılacağı belli olmadı.

SEÇİM AŞAMALARI NELER?

a. Yazılı Sınav

b. Evrak Kontrol

c .Fiziki Değerlendirme

ç. Fiziki Yeterlilik Testi

d. Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı nizamiyesi önünde seyyar satıcılar tarafından satılan güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeleri satın almayınız. Sınav salon görevlileri tarafından sınav salonunda kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) 'adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır' onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

İlköğretim/ortaokul mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

YAZILI SINAV UYGULAMASI

Seçim aşamasına çağrıldığı gün gereken şart kriterleri sağlayan adaylar yazılı sınava tabi tutulacak,

Adaylar; Matematik, Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ve Özgeçmiş konularından açık uçlu sınava tabi tutulacaktır,

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayların eğitim durumları dikkate alınarak, uzman onbaşı ve uzman çavuşlar için yazılı sınav hazırlanacak,

Sözleşmeli Erlikten Uzman Erbaşlığa geçen adayların sınıflandırma işlemleri K.K.K.lığınca sözleşmeli erlikteki sınıf ve branşları dikkate alınarak yapılacaktır.