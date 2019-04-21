Müdür yardımcılığı sınav sonuçları, günün en çok arananları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) saaat 10.15'te başladı. Sınava katılacak olan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2019 MEB EKYS puan hesaplama nasıl yapılır? Müdür yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 müdür yardımcılığı sınav sonuçları 16 Mayıs 2019 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Saat 10.15'te gerçekleştirilen sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika verildi.

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

Sınavdansonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.