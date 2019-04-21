81. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi adayları heyecanla sonuçları bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) alımı için gerçekleştirdiği sınavın sonuçları için tarih belli oldu mu? 81. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

81. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi 81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan'da yapılan sınavın sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI MI?

21 Nisan'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Belirlenen takvime göre, 81. ÖGG sınav soru ve cevapları 24 Nisan 2019 tarihinde erişime açılacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE SINAVA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.