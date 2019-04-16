Birleşik Arap Emirlikleri'nin havayolu şirketi olan Dubai merkezli Emirates Havayolları uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde işe alım etkinlikleri düzenliyor. O işe alım etkinliklerinden biri de Antalya'da kabin görevlisi alımıyla ilgili olacak. Emirates, Antalya Lara'da bir otelde 19 Nisan'da işe alım etkinliği düzenleyecek. Başvurusu kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates filosunda yerlerini alacak. Emirates, 25 Ekim 1985'te, kiraladığı bir Boeing 737 ve bir Airbus 300 B4'ten oluşan sadece iki uçak ile Dubai'den ilk uçuşlarına başladı.

EMIRATES HAVAYOLLARI PERSONEL ALIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Birleşik Arap Emirlikleri'nin havayolu şirketi olan Dubai merkezli Emirates Havayolları uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde işe alım etkinlikleri düzenliyor. O işe alım etkinliklerinden biri de Antalya'da kabin görevlisi alımıyla ilgili olacak. Emirates, Antalya Lara'da bir otelde 19 Nisan'da işe alım etkinliği düzenleyecek. Başvurusu kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates filosunda yerlerini alacak. Emirates, adayların değerlendirme günü giymesi gerektiği kıyafeti de web sitesi aracılığı ile duyurdu.İşe alım süreci de CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacak.

15 BİN LİRA MAAŞ İLE BAŞLAYACAKLAR, DUBAİ'DE KONAKLAMA DA ÜCRETSİZ



Emirates Havayolları başvurusu kabul edilenlere ekonomi 2 sınıfında işe başladıklarında ortalama 2 bin 660 dolar(15 bin 428 TL) maaş verecek. Çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak. Başvurusu kabul edilenlere Dubai de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacak. Emirates uçuş ekiplerini, Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, iki / üç meslektaş iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı da olacak. Kabin görevlisine bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti de verilecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanacak.



İŞTE EMIRATES HAVAYOLLARI BAŞVURU ŞARTLARI



Katılma anında en az 21 yaşında olmak



Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi



Minimum 160 cm yükseklik

EMIRATES TARİHİ

Emirates, 25 Ekim 1985'te, kiraladığı bir Boeing 737 ve bir Airbus 300 B4'ten oluşan sadece iki uçak ile Dubai'den ilk uçuşlarına başladı.

O zamanlar, şimdi de olduğu gibi, amacımız nicelik değil kaliteydi. Ve zaman içinde bölgesel seyahate yönelik bu ilk adımların atılmasını müteakip, dünya genelinde kaliteye ilişkin taahhütümüzle bilinen küresel olarak etkili bir seyahat ve turizm lideri olarak gelişim gösterdik.

265'ten fazla uçaktan oluşan filomuzla, dünyada 80'in üzerinde ülkede 155'nin üzerinde noktaya uçuyoruz. Her hafta Dubai'den altı kıtadaki varış noktalarına ulaşmak üzere kalkan 1.500'ün üzerindeki Emirates uçuşu ile uçuş ağımız sürekli olarak genişliyor. Daha fazla bilgi almak için okumaya devam edebilirsiniz.