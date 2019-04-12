2019 TCDD İŞKUR personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde görevlendirilmek üzere 356 personel alımı yapılıyor. Şimdi iş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR TCDD personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR TCDD personel alımı başvuru şartları neler sorusuyla ilgili detayları sizin için araştırdık.

İŞKUR TCDD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

TCDD personel alımı başvuruları 9 Nisan'da başladı. Başvurular 15 Nisan tarihinde sona erecek. Erkek olma şartı aranan ve 36 yaşından gün almamış adaylar, İŞKUR'da yayımlanan ilanlardan sadece birine müracaat edebilecek. Söz konusu işçi alımlarında KPSS şartı aranmayacak.

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356 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Kurumun iş gücü talepleri, 9-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanacak. Erkek olma şartı aranan ve 36 yaşından gün almamış adaylar, İŞKUR'da yayımlanan ilanlardan sadece birine müracaat edebilecek. Söz konusu işçi alımlarında KPSS şartı aranmayacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi istihdam edilecek. Bu kapsamda, 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak.

İŞKUR TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.