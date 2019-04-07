MSÜ sınavı saat 10.15'te başladı. Sınava katılan binlerce öğrenci sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belirlendi. Peki, 2020 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

MSÜ sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda soru ve cevapların kısa sürede erişime açılması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimin içeriğinde yer alacak.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 MSÜ sınavı saat 10.15'te başladı ve adaylara cevaplamaları için 135 dakika verildi. Şimdi adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 MSÜ sınav sonuçarı 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.